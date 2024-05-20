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        Sarıoğlan'da "Savaş, Göç ve Aile" konulu seminer verildi

        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde kadınlara yönelik "Savaş, Göç ve Aile" konulu seminer düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 15:18 Güncelleme: 20.05.2024 - 15:19
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        Sarıoğlan'da "Savaş, Göç ve Aile" konulu seminer verildi
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        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde kadınlara yönelik "Savaş, Göç ve Aile" konulu seminer düzenlendi.

        İlçe Müftülüğünce Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programda, vaiz Mehmet Karataş tarafından kadınlara bilgi verildi.

        Savaş ve göçün aile yapısı üzerindeki etkilerini anlatan Karataş, tavsiyelerde bulundu.

        Seminere katılan kadınlar da bu tür etkinliklerin devam etmesi temennisinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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