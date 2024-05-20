Kayseri'de "Müzeler Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi

Kayseri'de "Müzeler Haftası" düzenlenen programla kutlandı.

Kayseri'de Müze Müdürlüğü tarafından Müzeler Haftası kapsamında bir hafta sürecek etkinlikler başladı.

Bu kapsamda Kayseri Müzesi'nde Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı "Karma Heykel Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Öğrencilerinin müzik dinletisinin yer aldığı programda, davetliler sergilenen eserleri inceledi.

Müze Müdürü Gökhan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm yurtta olduğu gibi Kayseri'de de Müzeler Haftası'nın etkinliklerle kutlandığını söyledi.