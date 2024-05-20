Kayseri Büyükşehir Belediyesi arıcılığa 3 yılda 7 milyon liralık yatırım yaptı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi son 3 yılda arıcılıkla uğraşan üreticilere 7 milyon liralık yatırım yaptı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi son 3 yılda arıcılıkla uğraşan üreticilere 7 milyon liralık yatırım yaptı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin tarım ve hayvancılığa yaptığı yatırımlar devam ediyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tohumdan koyuna, arıcılıktan AR-GE çalışmalarına kadar pek çok tarım ve hayvancılık konusunda katkı sağladıklarını belirtti.
Kayseri'de zenginleştirilmiş bitki çeşitliliği ile arıcılık ve yenilikçi arı ürünlerinin yaygınlaştırıldığını anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:
"2022 yılında 420 arı kolonisi desteği sağlanmış olup toplam 430 bin lira, 2023 yılında ise 800 arılı kovan desteği sağlanmış olup toplam 2 milyon 260 bin lira harcanmıştır. 2024 yılında ise geçtiğimiz günlerde dağıtımını yaptığımız, toplam 3 milyon 700 bin lira maliyetle 1000 kovan desteği sağlandı. 3 yılda toplam 2 bin 220 arılı kovan alınmış olup, güncel rakamlarla 7 milyon liralık yatırım gerçekleştirilmiştir. Belediyemizin geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da arıcılık faaliyetlerine destekleri devam etmektedir."
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.