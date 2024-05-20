Kocasinan'da 42 bin sebze fidesi toprakla buluştu

Kocasinan Belediyesince geçen yıl hayata geçirilen tarım projesi kapsamında 42 bin sebze fidesi dikildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehrin merkezinde hayata geçirilen tarım projesi kapsamında 10'dan fazla sebze fidesi çeşidi toprakla buluşturuldu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, proje kapsamında 12 kadın üreticiyle şehrin merkezinde tarımsal üretime devam ettiklerini belirtti.

Toplam 42 bin fideyi toprakla buluşturduklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları aktardı:

"Şehrin merkezinde kent tarımının yapıldığı sayılı şehirlerden bir tanesiyiz. Kadınların merkezde tarımsal üretim yapmış olduğu kooperatifle bir ilk olduk. Bu noktada kadın kooperatifimiz için yapmış olduğumuz bu proje örnek teşkil ediyor. Özellikle hem şehrimizde hem ülkemizde farklı ufuklar açacak. Şimdiye kadar yaptığımız yatırımların yanı sıra bundan sonra da yeni projelerimizle Kocasinan'ımız için farkındalık oluşturacak projeleri hayata geçireceğiz."