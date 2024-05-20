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        Kayseri'de 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de hırsızlık suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 17:59 Güncelleme: 20.05.2024 - 17:59
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        Kayseri'de 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de hırsızlık suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında "evden hırsızlık" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S'nin (21) saklandığı adresi tespit etti.

        Kocasinan ilçesindeki adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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