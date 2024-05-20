Kayseri'de 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de hırsızlık suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Kayseri'de hırsızlık suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında "evden hırsızlık" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S'nin (21) saklandığı adresi tespit etti.
Kocasinan ilçesindeki adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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