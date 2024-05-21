Sarıoğlan Şehit Hacıbey Kaya Anadolu Lisesi kız takımı voleybolda il birinci oldu

Talas Gevher Nesibe Spor Salonu'ndaki müsabakalarda beden eğitimi öğretmeni Ahmet Rasim Sayım'ın çalıştırdığı Şehit Hacıbey Kaya Anadolu Lisesi kız takımı, 35 lisenin mücadele ettiği müsabakalarda il birincisi oldu.

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