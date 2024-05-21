Büyükşehirin kütüphanelerinden ilk 5 ayda 819 bin 776 kişi yararlandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediyeye ait 13 kütüphaneyi 2024 yılının ilk 5 ayında 819 bin 776 kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, kütüphanelerin doluluk oranının yüksek olduğunu belirterek, Merkez Kütüphane'nin çalışma saatlerini 7 gün, 24 saat açık olacak şekilde düzenlediklerini anımsattı.

13 kütüphaneyi 2023 yılında 2 milyon 209 bin 747 kişinin ziyaret ettiğini, 2024 yılının ilk 5 ayında ise 819 bin 776 kişiyi ağırladıklarını anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"1 yılda 2 milyon 209 bin kişiyi aştı. 2024 yılında bu sayının daha fazla olacağını gözlemlemekteyiz. Kütüphaneden 5 ayda ödünç alınan kitap sayısı 162 bin 615 oldu. Kayseri okuyan ve okutan şehirdir. Kütüphanelerimiz ile birlikte 'kitap kafe' mantığı içerisinde gayretlerimizi de sürdürüyoruz. Gençlerimizin teknoloji ve iletişim çağında, hem kütüphanelerimizin zenginliğini arttırıyoruz hem de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde bakanlığımız ile müşterek halk kütüphanesi çalışması yapacağız."