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        Şehitlere vefa için mezarlarını ziyaret ediyor

        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İlahiyat Fakültesi öğrencisi Feyza Nur Aydın, Kayseri Garnizon Şehitliği'ni sık sık ziyaret ederek şehit mezarlarını suluyor, Kur'an-ı Kerim okuyup dua ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 13:11 Güncelleme: 21.05.2024 - 13:11
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        Şehitlere vefa için mezarlarını ziyaret ediyor
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        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İlahiyat Fakültesi öğrencisi Feyza Nur Aydın, Kayseri Garnizon Şehitliği'ni sık sık ziyaret ederek şehit mezarlarını suluyor, Kur'an-ı Kerim okuyup dua ediyor.

        Üniversite eğitimi için Mersin'den gelen 24 yaşındaki Aydın, ilahiyat fakültesi son sınıfta okuyor.

        Aydın, AA muhabirine, 2019'da üniversite sınavını kazanıp kente geldiğinden bu yana merkezdeki şehitliğin dikkatini çektiğini söyledi.

        Şehrin göbeğinde yer alan şehitliğin ziyaretçi akınına uğraması gerektiğine inandığını belirten Aydın, "Ateş düştüğü yeri yakmamalı. Buranın dört bir yanı yol ve okul, her şey var ama şehitlik boş. İnsanların yüzüne tokat gibi vurması gereken bir yerde şehitlik. Bunun bilincini öncelikle ailemden alıyorum. Ailemin de bu konuda çok hassasiyeti var. Uzaktan bir şehit yakınıyım bu da hassasiyetimi artırmış olabilir. Okula gittiğimde, dönüşlerimde buraya uğrarım. Mezarları sularım, vakit geçiririm, etrafı temizlerim, sohbet ederim, içsel bir şey bu, maneviyatı olan bir şey." diye konuştu.

        - "Şehit ailelerinin tek istediği hatırlanmak, önemsenmek"

        Aydın, düzenli olarak haftanın her günü şehitliğe gelmeye çalıştığını, gelemeyip önünden geçip gittiği zamanlarda kendini kötü hissettiğini dile getirdi.

        Şehitlerin isimlerini yazdığı bir defteri olduğunu anlatan Aydın, "Sabahları gelip Kur'an-ı Kerim okuyor, dua ediyorum. Bu vasıtayla birkaç aileyle tanıştım. Ailelerle irtibatım devam ediyor, görüşür, konuşuruz, mesajlaşırız. İki yıldır sevdiğim insanların kaybından dolayı kaybetmenin nasıl bir şey olduğunu anladım. Şehit ailelerinin de tek istediği hatırlanmak, önemsenmek, ne para ne pul sadece hatırlanmak istiyorlar. Onları hatırlamaya, 'yalnız değilsiniz, ateş düştüğü yeri yakmaz' demeye çalışıyorum." dedi.

        - "Asıl onları unuttuğumuzda ölürler"

        Mezun olduğunda öğretmenlik yapmak istediğini aktaran Aydın, şunları kaydetti:

        "Bir öğretmen adayı olarak öğrencilerime en çok vermek istediğim bilinç bu. Şehitler bizlerin çok önemli bir değeri. Asıl onları unuttuğumuzda ölürler. Herkesin onları hatırlamaları gerektiğini düşünüyorum. Elbette sadece buraya uğramakla olmaz, çevresinde de dua edilebilir ama buraya gelip ziyaret etmenin verdiği bir huzur var. Buraya geldiğimde her şey kapanıyor, bu huzur başka bir şey, bunu herkesin yaşaması gerekir."

        Mezarlardaki fotoğrafları incelediğini, ailelerin yazdıkları notları okuduğunu belirten Aydın, "Hepsinin hikayesi beni çok etkiliyor, etkilenmemek mümkün değil. Hayatlarını dinlediğimizde şehit olmak için dünyaya geldiklerini, farklı olduklarını anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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