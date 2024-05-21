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        Kayseri'de sulama kanalına düşen çocuk yaşamını yitirdi

        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 13:17 Güncelleme: 21.05.2024 - 13:17
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        Kayseri'de sulama kanalına düşen çocuk yaşamını yitirdi
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        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        İddiaya göre, Esenköy Mahallesi'nde ailesiyle tarlaya giden N.Ö, dengesini kaybederek sulama kanalına düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekibi, kanaldan çıkarılan çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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