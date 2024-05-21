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        Yüzmeyi öğrendiği Zamantı Irmağı'nda bölgenin tanıtımı için kürek çekiyor

        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde doğup büyüyen İbrahim Köse, çocukluğunda yüzmeyi öğrendiği Zamantı Irmağı'nda ziyaretçilere kano ve kürek sörfü yaptırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 14:01 Güncelleme: 21.05.2024 - 14:01
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        Yüzmeyi öğrendiği Zamantı Irmağı'nda bölgenin tanıtımı için kürek çekiyor
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        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde doğup büyüyen İbrahim Köse, çocukluğunda yüzmeyi öğrendiği Zamantı Irmağı'nda ziyaretçilere kano ve kürek sörfü yaptırıyor.

        Köse, ilçe sınırlarından geçen Zamantı Irmağı'nı su sporları açısından değerlendirmek ve bölgenin tanıtımını yapmak amacıyla Macera Kayseri Doğa Sporları Spor Kulübü'nü kurdu.

        Ziyaretçilere kulüp bünyesinde kano ve kürek sörfü yaptıran İbrahim Köse, AA muhabirine, Zamantı'nın kano ve kürek sörfü olarak da bilinen SUP (Stand Up Paddle) için uygun olduğunu söyledi.

        6 yaşında yüzme öğrendiği ırmakta su sporları yapmanın ayrı bir keyif oluğunu belirten Köse, şöyle konuştu:

        "Çocukken hep 'buraya nasıl bir değer katarız' diye hayal ederdik. Çünkü çok güzel bir ırmak ve boşa akıp gidiyor. Kendi başımıza yapmaya başladığımız kano sporunu genele yaydık. Tek başımıza başladığımız kano, Zamantı Irmağı'na, Tomarza'ya değer kattı. Buraya karavancılar gelmeye ve kamp yapmaya başladılar. Yani ilçemize de değer kattı. İnsanlar esnaftan alışveriş yapıyor, burayı görüyor, değer kazanıyor. Bölge şu anda inanılmaz canlandı ve güzel bir konuma geldi. Umarım daha da iyi olur."

        Köse, Zamantı sayesinde su sporlarıyla tanıştırdığı bölgenin değer kazanmasının mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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