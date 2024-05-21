Kayseri'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri başladı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle organize edilen 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası kapsamında, Kayseri'deki etkinlikler ile 2. Kadın Kooperatifleri Fuarı'nın açılışı yapıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek, himayelerinde kurulan 44 kadın kooperatifinin faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

Ağırnas'ta kurulan kadın kooperatifinin aspir yağı ürettiğini ve büyük bir market zinciri ile yağlar için anlaşma yapıldığını belirten Çiçek, tüm kooperatiflerin 4 aylık cirolarının 24 milyonu bulduğunu kaydetti.

Kadınların büyük bir başarı hikayesi yazdığını ifade eden Çiçek, "Sizler umut, ümit ve cesaret oldunuz. Belki ilk başlarda eşiniz ve çocuklarınız bile size inanmadı, etrafınızdakiler 'ne gerek var' dedi. Ama siz her şeye rağmen hem Kayseri için hem bizler için seferber oldunuz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Daha biz fabrika kuracağız, bir kooperatifimiz arsa alacak, biri araba alacak. Biz bunları beraber başaracağız." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ise belediye olarak kadın kooperatiflerine destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi.