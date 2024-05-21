Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri başladı

        Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle organize edilen 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası kapsamında, Kayseri'deki etkinlikler ile 2. Kadın Kooperatifleri Fuarı'nın açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 17:16 Güncelleme: 21.05.2024 - 17:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle organize edilen 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası kapsamında, Kayseri'deki etkinlikler ile 2. Kadın Kooperatifleri Fuarı'nın açılışı yapıldı.

        Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek, himayelerinde kurulan 44 kadın kooperatifinin faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

        Ağırnas'ta kurulan kadın kooperatifinin aspir yağı ürettiğini ve büyük bir market zinciri ile yağlar için anlaşma yapıldığını belirten Çiçek, tüm kooperatiflerin 4 aylık cirolarının 24 milyonu bulduğunu kaydetti.

        Kadınların büyük bir başarı hikayesi yazdığını ifade eden Çiçek, "Sizler umut, ümit ve cesaret oldunuz. Belki ilk başlarda eşiniz ve çocuklarınız bile size inanmadı, etrafınızdakiler 'ne gerek var' dedi. Ama siz her şeye rağmen hem Kayseri için hem bizler için seferber oldunuz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Daha biz fabrika kuracağız, bir kooperatifimiz arsa alacak, biri araba alacak. Biz bunları beraber başaracağız." diye konuştu.

        Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ise belediye olarak kadın kooperatiflerine destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

        Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da eskiden turizm denilince güneş ve sahilin akla geldiğini, zamanla turizmin çeşitlendiğini, bunların arasında yemek turizminin de önemli bir noktaya ulaştığını belirtti.

        Türkiye'ye gelen turistlerden elde edilen gelirin 5'te birini gastronomi gelirinin oluşturduğunu anlatan Gülsoy, şöyle konuştu:

        "Her medeniyet bu şehrin yemek kültürüne katkı sunmuştur. Türk mutfağı coğrafi işaret alarak tanıtılabilir. Oda olarak coğrafi işaret tescilli ürün sayımızı 14'e çıkardık. İlimizde de coğrafi işaretli ürün sayısı 30 olmuştur. Kayseri pastırmamız da Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından coğrafi işaret tescili verilmesi için onay aşamasında bekliyor. Bu süreç bitince pastırmamız, AB coğrafi işaret tescili alarak koruma altına alınacak."

        AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy da etkinlikte konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından katılımcılar fuar alanındaki stantları gezdi.

        Valilik ve belediye tarafından kurulan alanlarda kadınlar Kayseri mantısı, baklava, yağ mantısı, nevzine tatlısı gibi kentin geleneksel ürünlerini yapıp satışa sundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kedi Faruk'un ölümünde gözetmen hakim karşısında!
        Kedi Faruk'un ölümünde gözetmen hakim karşısında!
        Şiddetli türbülansta bir yolcu neden öldü?
        Şiddetli türbülansta bir yolcu neden öldü?
        Cesetsiz cinayet davasında ağırlaştırılmış müebbet
        Cesetsiz cinayet davasında ağırlaştırılmış müebbet
        Akıllara kazınmıştı! Acı haber geldi
        Akıllara kazınmıştı! Acı haber geldi
        Helikopterin enkazın bulunduğu anın görüntüleri ortaya çıktı
        Helikopterin enkazın bulunduğu anın görüntüleri ortaya çıktı
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Baraj gölüne düşen paraşütçüyü kurtarmak istedi! Boğulma anı kamerada!
        Baraj gölüne düşen paraşütçüyü kurtarmak istedi! Boğulma anı kamerada!
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı
        Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı
        Süper Lig'de 37. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 37. haftanın panoraması!
        İfadeye çağrılacaklar belli oldu!
        İfadeye çağrılacaklar belli oldu!
        Doğum yaptı
        Doğum yaptı
        "Serenay'a bayılıyorum"
        "Serenay'a bayılıyorum"
        Reisi için Tebriz'de tören
        Reisi için Tebriz'de tören
        Dünyaya nasıl yayıldılar?
        Dünyaya nasıl yayıldılar?
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        "Çok ayıp buluyorum"
        "Çok ayıp buluyorum"
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?

        Benzer Haberler

        Kayseri'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Kayseri'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Kocasinan'da KOCAFEST heyecanı
        Kocasinan'da KOCAFEST heyecanı
        Sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
        Sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
        Yüzmeyi öğrendiği Zamantı Irmağı'nda bölgenin tanıtımı için kürek çekiyor
        Yüzmeyi öğrendiği Zamantı Irmağı'nda bölgenin tanıtımı için kürek çekiyor
        Büyükşehir Belediyesi 7'nci şiir yarışmasını düzenliyor
        Büyükşehir Belediyesi 7'nci şiir yarışmasını düzenliyor
        Hacılar Belediyesinin yol çalışmaları sürüyor
        Hacılar Belediyesinin yol çalışmaları sürüyor