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        Kayseri'de trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Kayseri'nin İncesu ilçesinde tırla hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 10:08 Güncelleme: 22.05.2024 - 10:08
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        Kayseri'de trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin İncesu ilçesinde tırla hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

        Sürücü bilgileri öğrenilemeyen 44 ACH 039 plakalı tırla 50 ADJ 649 plakalı hafif ticari araç Garipçe mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan hafif ticari araçtaki Ş.D, A.Ö, F.Ç, N.B. ve E.D.İ. ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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