Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, Sarıoğlan'da etkinlik düzenledi

Okul Müdürü Mehmet Çoker, bu güzel günü öğrencilerine yaşattığı için Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın'a teşekkür etti.

Öğrenciler, okuldaki sosyal ve sportif etkinliklerde eğlendi. Etkinlik boyunca öğrenciler çeşitli oyunlar ve spor aktiviteleriyle keyifli vakit geçirdi.

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