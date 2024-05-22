Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocasinan ilçesi Kuzey Çevre Yolu'nda 38 S 0512 plakalı servis aracı, 38 P 0325 ve 38 P 0467 plakalı işçi servisleri, 46 AIK 590 ile 38 UN 811 plakalı tırlar çarpıştı.

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