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        Kayseri'de kaçak etil alkol operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de bir depoya düzenlenen operasyonda 3 bin 848 litre kaçak etil alkol ele geçirilirdi, 7 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 11:04 Güncelleme: 22.05.2024 - 11:04
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        Kayseri'de kaçak etil alkol operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de bir depoya düzenlenen operasyonda 3 bin 848 litre kaçak etil alkol ele geçirilirdi, 7 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir depoda yasa dışı yollarla etil alkol üretimi yapıldığı bilgisi üzerine depoya operasyon düzenledi.

        Tesiste yapılan aramada, 3 bin 848 litre kaçak etil alkol, alkollü içecek yapımında kullanılan 630 litre gliserin ve çeşitli aparatlar ele geçirildi.

        Operasyonda yakalanan 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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