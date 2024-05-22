Kayseri'de kaçak etil alkol operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Tesiste yapılan aramada, 3 bin 848 litre kaçak etil alkol, alkollü içecek yapımında kullanılan 630 litre gliserin ve çeşitli aparatlar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir depoda yasa dışı yollarla etil alkol üretimi yapıldığı bilgisi üzerine depoya operasyon düzenledi.

Kayseri'de bir depoya düzenlenen operasyonda 3 bin 848 litre kaçak etil alkol ele geçirilirdi, 7 zanlı gözaltına alındı.

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