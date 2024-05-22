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        Kayseri'de "çocuğu kasten öldürme" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de "çocuğu kasten öldürme" suçundan 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 11:07 Güncelleme: 22.05.2024 - 11:07
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        Kayseri'de "çocuğu kasten öldürme" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de "çocuğu kasten öldürme" suçundan 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "çocuğu kasten öldürme" ve "basit yaralama" suçlarından 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K'nin (33) saklandığı adresi tespit etti.

        Kocasinan ilçesindeki adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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