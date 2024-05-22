Kayseri T200 Masters Tenis Turnuvası'na ev sahipliği yapacak

Turnuva için son kayıt tarihi 3 Temmuz 2024 olarak açıklandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Tenis Federasyonu tarafından T200 Masters Tenis Turnuvası düzenlenecek.

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