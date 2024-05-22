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        Kayseri T200 Masters Tenis Turnuvası'na ev sahipliği yapacak

        2024 yılı Avrupa Spor Şehri unvanı alan Kayseri, T200 Masters Tenis Turnuvası'na ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 11:51 Güncelleme: 22.05.2024 - 11:51
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        Kayseri T200 Masters Tenis Turnuvası'na ev sahipliği yapacak
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        2024 yılı Avrupa Spor Şehri unvanı alan Kayseri, T200 Masters Tenis Turnuvası'na ev sahipliği yapacak.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Tenis Federasyonu tarafından T200 Masters Tenis Turnuvası düzenlenecek.

        Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenecek turnuva 6-7 Temmuz 2024’te gerçekleşecek.

        Turnuva için son kayıt tarihi 3 Temmuz 2024 olarak açıklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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