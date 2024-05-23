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        Kayseri'de trafik polisleri motosikletli kuryelerle bilgilendirme yaptı

        Kayseri'de trafik polisleri, motosikletli kuryelere bilgilendirme çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 09:13 Güncelleme: 23.05.2024 - 09:13
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        Kayseri'de trafik polisleri motosikletli kuryelerle bilgilendirme yaptı
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        Kayseri'de trafik polisleri, motosikletli kuryelere bilgilendirme çalışması yaptı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla İçişleri Bakanlınca hayata geçirilen "Kaskınla Yol Ver Hayata Projesi" kapsamında Kayseri Motosikletli Kuryeler Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda denetim yapan polis ekipleri, dernek üyeleriyle motosikletli kuryelere trafik kurallarına uymanın ve kask gibi ekipmanları kullanmanın önemini anlattı.

        Kurallara uyan sürücülere teşekkür eden polis ve dernek üyeleri, sürücülerin motosikletlerine "Kaskınla yol ver hayata", "Paket değil can taşıyoruz" yazısı yapıştırdı.

        Polis memuru Ersin Özaltın, AA muhabirine, yaz sezonunun gelmesiyle trafikte motosiklet kullanıcılarının arttığını söyledi.

        Trafikte motosiklet kullanıcılarının farkındalığını artırmak amacıyla Kayseri Motosikletli Kuryeler Derneği ile etkinlik düzenlediklerini ifade eden Özaltın, bu kapsamda sürücüleri bilgilendirdiklerini belirtti.

        Etkinlik, motosikletli kuryelerin Talas paraşüt alanına kadar kortej sürüşü ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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