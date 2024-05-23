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        Yahyalı'da 4-6 yaş grubu kursiyerler Kur'an kursu eğitimini tamamladı

        Yahyalı Müftülüğü tarafından düzenlenen 4-6 yaş grubu Kur'an kursu eğitimi tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 10:05 Güncelleme: 23.05.2024 - 10:05
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        Yahyalı'da 4-6 yaş grubu kursiyerler Kur'an kursu eğitimini tamamladı
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        Yahyalı Müftülüğü tarafından düzenlenen 4-6 yaş grubu Kur'an kursu eğitimi tamamlandı.

        Eğitimin tamamlanması dolayısıyla Gazibeyli Mahallesi Şehit Osman Kirik Caddesi'ndeki Fakı Dayı Kur'an Kursu'nda program düzenlendi.

        Öğrenciler, Kur'an-ı Kerim, şiir ve Hazreti Peygamber'in hadislerinden okudu, ilahi seslendirdi.

        Öğrencilere çeşitli hediyelerin verildiği programa Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Müftüsü Çelebi Gün ile aileler ve davetliler katıldı.

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