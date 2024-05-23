Kayseri'den yılda 5 bin tona yakın Türk somonu ihraç ediliyor
SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de iki barajda kurulan balık üretim tesisinde yetiştirilen yaklaşık 5 bin ton Türk somonu ihraç ediliyor.
SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de iki barajda kurulan balık üretim tesisinde yetiştirilen yaklaşık 5 bin ton Türk somonu ihraç ediliyor.
Kentteki balık üretimi, Yemliha Mahallesi yakınlarında Kızılırmak üzerine inşa edilen Yamula barajlarında kurulu tesislerde yapılıyor.
Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu alabalık yavrularının yüzde 40'ının karşılandığı Pınarbaşı ve Bünyan ilçelerindeki 6 kuluçkahane ve büyütme tesisinde anaç balıklardan sağılan yumurtalar döllendikten sonra yaklaşık 2 ay kuluçkada bekletiliyor.
Yumurtadan çıkan yavruların havuzlarda 30 gram ağırlığa ulaşmasının ardından balıklar Yamula ve Bahçelik barajlarının göl yüzeyine kurulan kafeslere götürülüyor.
Baraj göllerinin toplam 607 dekarlık yüzey alanında kafes balıkçılığı yapan 9 firmanın 18 tesisinde yetiştirilen balıklar, ağırlıkları 3 kilograma gelene kadar besleniyor.
Çiftliklerde büyüdükten sonra hasat edilen balıklar, tırlarla Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesindeki tesislerde işlemden geçirilerek yurt dışına gönderiliyor.
Kentte 30 yılı aşkın süredir balık üreten işletmenin yetkilisi Alper Sermed, AA muhabirine, somonun ihraç edilecek duruma gelmesinin 22 ay sürdüğünü söyledi.
Balıkların bu sürede birçok işlemden geçtiğini vurgulayan Sermed, Türk somonunun Kanada gibi yeni pazarlara da girmeye başladığını kaydetti.
Kayseri'nin somon yetiştiriciliği için en uygun yerlerden olduğunu belirten Sermed, "En özel ve izole sular Kayseri'de. Uzunyayla bölgesindeki kuluçkahanemiz tamamen şehirden uzakta bir bölge. Kayseri'de somon üretenlerle bu işi denizde yapanlar birebir aynı üretim sonuçlarını alıyor. Hatta avantajlarımız var. Süre sıkıntımız yok. Kısa bir zamanda üretmek zorunda değiliz. Burada çıkan ürün denizde çıkan somonla aynı pazarda aynı rafta yerini alabiliyor." diye konuştu.
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