Kayseri'den yılda 5 bin tona yakın Türk somonu ihraç ediliyor

SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de iki barajda kurulan balık üretim tesisinde yetiştirilen yaklaşık 5 bin ton Türk somonu ihraç ediliyor.

Kentteki balık üretimi, Yemliha Mahallesi yakınlarında Kızılırmak üzerine inşa edilen Yamula barajlarında kurulu tesislerde yapılıyor.

Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu alabalık yavrularının yüzde 40'ının karşılandığı Pınarbaşı ve Bünyan ilçelerindeki 6 kuluçkahane ve büyütme tesisinde anaç balıklardan sağılan yumurtalar döllendikten sonra yaklaşık 2 ay kuluçkada bekletiliyor.

Balıkların bu sürede birçok işlemden geçtiğini vurgulayan Sermed, Türk somonunun Kanada gibi yeni pazarlara da girmeye başladığını kaydetti.

Kayseri'nin somon yetiştiriciliği için en uygun yerlerden olduğunu belirten Sermed, "En özel ve izole sular Kayseri'de. Uzunyayla bölgesindeki kuluçkahanemiz tamamen şehirden uzakta bir bölge. Kayseri'de somon üretenlerle bu işi denizde yapanlar birebir aynı üretim sonuçlarını alıyor. Hatta avantajlarımız var. Süre sıkıntımız yok. Kısa bir zamanda üretmek zorunda değiliz. Burada çıkan ürün denizde çıkan somonla aynı pazarda aynı rafta yerini alabiliyor." diye konuştu.