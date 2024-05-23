Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'den yılda 5 bin tona yakın Türk somonu ihraç ediliyor

        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de iki barajda kurulan balık üretim tesisinde yetiştirilen yaklaşık 5 bin ton Türk somonu ihraç ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 12:36 Güncelleme: 23.05.2024 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'den yılda 5 bin tona yakın Türk somonu ihraç ediliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de iki barajda kurulan balık üretim tesisinde yetiştirilen yaklaşık 5 bin ton Türk somonu ihraç ediliyor.

        Kentteki balık üretimi, Yemliha Mahallesi yakınlarında Kızılırmak üzerine inşa edilen Yamula barajlarında kurulu tesislerde yapılıyor.

        Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu alabalık yavrularının yüzde 40'ının karşılandığı Pınarbaşı ve Bünyan ilçelerindeki 6 kuluçkahane ve büyütme tesisinde anaç balıklardan sağılan yumurtalar döllendikten sonra yaklaşık 2 ay kuluçkada bekletiliyor.

        Yumurtadan çıkan yavruların havuzlarda 30 gram ağırlığa ulaşmasının ardından balıklar Yamula ve Bahçelik barajlarının göl yüzeyine kurulan kafeslere götürülüyor.

        Baraj göllerinin toplam 607 dekarlık yüzey alanında kafes balıkçılığı yapan 9 firmanın 18 tesisinde yetiştirilen balıklar, ağırlıkları 3 kilograma gelene kadar besleniyor.

        Çiftliklerde büyüdükten sonra hasat edilen balıklar, tırlarla Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesindeki tesislerde işlemden geçirilerek yurt dışına gönderiliyor.

        Kentte 30 yılı aşkın süredir balık üreten işletmenin yetkilisi Alper Sermed, AA muhabirine, somonun ihraç edilecek duruma gelmesinin 22 ay sürdüğünü söyledi.

        Balıkların bu sürede birçok işlemden geçtiğini vurgulayan Sermed, Türk somonunun Kanada gibi yeni pazarlara da girmeye başladığını kaydetti.

        Kayseri'nin somon yetiştiriciliği için en uygun yerlerden olduğunu belirten Sermed, "En özel ve izole sular Kayseri'de. Uzunyayla bölgesindeki kuluçkahanemiz tamamen şehirden uzakta bir bölge. Kayseri'de somon üretenlerle bu işi denizde yapanlar birebir aynı üretim sonuçlarını alıyor. Hatta avantajlarımız var. Süre sıkıntımız yok. Kısa bir zamanda üretmek zorunda değiliz. Burada çıkan ürün denizde çıkan somonla aynı pazarda aynı rafta yerini alabiliyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Yol vermeme kavgası! Silahlar çekildi! Kanlı düello kamerada!
        Yol vermeme kavgası! Silahlar çekildi! Kanlı düello kamerada!
        İki yıldıza teklif var!
        İki yıldıza teklif var!
        Semiha'yı uçurumdan itmişti! Ölüm yemeği!
        Semiha'yı uçurumdan itmişti! Ölüm yemeği!
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        Star Wars'un küçük Anakin'i görenleri şaşırtıyor...
        Star Wars'un küçük Anakin'i görenleri şaşırtıyor...
        Bakan Uraloğlu Ukrayna'nın yeniden yapılanması toplantısında
        Bakan Uraloğlu Ukrayna'nın yeniden yapılanması toplantısında
        Yarısı enflasyonu yenemedi
        Yarısı enflasyonu yenemedi
        Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten
        Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Yargıtay kararı onadı! Babasını öldürdü beraat etti!
        Yargıtay kararı onadı! Babasını öldürdü beraat etti!
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        Ankara Savaşı kazılarında bulundu
        Ankara Savaşı kazılarında bulundu
        Fatih, Göktepe-2 kuyusunda sondaja başladı
        Fatih, Göktepe-2 kuyusunda sondaja başladı
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        Ayıp II
        Ayıp II
        Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar tartıştı!
        Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar tartıştı!
        Nvidia'dan rekor seviyede gelir
        Nvidia'dan rekor seviyede gelir
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor

        Benzer Haberler

        Kayseri Kalesi'ndeki müzede binlerce yıllık eserler sergileniyor
        Kayseri Kalesi'ndeki müzede binlerce yıllık eserler sergileniyor
        Muaythai Milli Takımı, Yunanistan'da şampiyonluk için mücadele edecek
        Muaythai Milli Takımı, Yunanistan'da şampiyonluk için mücadele edecek
        Yahyalı'da 4-6 yaş grubu kursiyerler Kur'an kursu eğitimini tamamladı
        Yahyalı'da 4-6 yaş grubu kursiyerler Kur'an kursu eğitimini tamamladı
        Şampiyon sporcu Yahyalı Kaymakamı Kaya'yı ziyaret etti
        Şampiyon sporcu Yahyalı Kaymakamı Kaya'yı ziyaret etti
        Kayseri'de trafik polisleri motosikletli kuryelerle bilgilendirme yaptı
        Kayseri'de trafik polisleri motosikletli kuryelerle bilgilendirme yaptı
        Kayseri'de 14 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 14 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı