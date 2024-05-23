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        Kayseri'de 12 bin 840 dolu makaron ele geçirildi

        Kayseri'de jandarma ekiplerince 12 bin 840 dolu makaron (sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 19:29 Güncelleme: 23.05.2024 - 19:29
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        Kayseri'de 12 bin 840 dolu makaron ele geçirildi
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        Kayseri'de jandarma ekiplerince 12 bin 840 dolu makaron (sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekiplerince sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi.

        Jandarma köpeği eşliğinde yapılan aramada elektronik sigara basma makinesi, 12 bin 840 içi tütün doldurulmuş makaron, 70 elektronik sigara, 134 elektronik sigara kiti ve 609 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

        Operasyonda K.E. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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