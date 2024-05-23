Kayseri'de 12 bin 840 dolu makaron ele geçirildi
Kayseri'de jandarma ekiplerince 12 bin 840 dolu makaron (sigara kağıdı) ele geçirildi.
Kayseri'de jandarma ekiplerince 12 bin 840 dolu makaron (sigara kağıdı) ele geçirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekiplerince sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi.
Jandarma köpeği eşliğinde yapılan aramada elektronik sigara basma makinesi, 12 bin 840 içi tütün doldurulmuş makaron, 70 elektronik sigara, 134 elektronik sigara kiti ve 609 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.
Operasyonda K.E. gözaltına alındı.
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