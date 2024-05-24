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        Kayseri'de çakan şimşek Türkiye haritasına benzer şekil oluşturdu

        Kayseri'de şimşek ışıklarının etkisiyle gökyüzüne Türkiye haritasına benzer şekil yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 09:41 Güncelleme: 24.05.2024 - 09:41
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        Kayseri'de çakan şimşek Türkiye haritasına benzer şekil oluşturdu
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        Kayseri'de şimşek ışıklarının etkisiyle gökyüzüne Türkiye haritasına benzer şekil yansıdı.

        Kentte dün akşam saatlerinden itibaren sağanak etkili oluyor.

        Gece yer yer çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı.

        Bir vatandaş tarafından çekilen görüntüde, şimşek ışıklarının Türkiye haritasına benzer şekil oluşturduğu kameraya yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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