Kayseri'de çakan şimşek Türkiye haritasına benzer şekil oluşturdu
Kayseri'de şimşek ışıklarının etkisiyle gökyüzüne Türkiye haritasına benzer şekil yansıdı.
Kayseri'de şimşek ışıklarının etkisiyle gökyüzüne Türkiye haritasına benzer şekil yansıdı.
Kentte dün akşam saatlerinden itibaren sağanak etkili oluyor.
Gece yer yer çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı.
Bir vatandaş tarafından çekilen görüntüde, şimşek ışıklarının Türkiye haritasına benzer şekil oluşturduğu kameraya yansıdı.
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