Kayseri'de çakan şimşek Türkiye haritasına benzer şekil oluşturdu

Bir vatandaş tarafından çekilen görüntüde, şimşek ışıklarının Türkiye haritasına benzer şekil oluşturduğu kameraya yansıdı.

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren sağanak etkili oluyor.

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