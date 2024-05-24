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        Kayseri'de firari 5 FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kayseri'de yakalanan 5 FETÖ hükümlüsü cezaevine konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 10:44 Güncelleme: 24.05.2024 - 10:44
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        Kayseri'de firari 5 FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Kayseri'de yakalanan 5 FETÖ hükümlüsü cezaevine konuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri koordinesinde FETÖ'ye yönelik operasyonda, haklarında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç eski binbaşı A.A, 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N.Y. ve ihraç öğretmen F.E.S, 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretim görevlisi, avukat E.H ile eski öğretmen E.Ö. yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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