Kayseri'de sağanak etkili oldu

Öte yandan sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekerken bazı tarım arazileri de sağanaktan olumsuz etkilendi.

Merkez Melikgazi ilçesi Kerkük Bulvarı'nda bazı araçlar mahsur kaldı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlar kurtarılarak yol kenarına alındı.

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