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        Kayseri'de sağanak etkili oldu

        Kayseri'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 11:23 Güncelleme: 24.05.2024 - 11:23
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        Kayseri'de sağanak etkili oldu
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        Kayseri'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu.

        Merkez Melikgazi ilçesi Kerkük Bulvarı'nda bazı araçlar mahsur kaldı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlar kurtarılarak yol kenarına alındı.

        Öte yandan sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekerken bazı tarım arazileri de sağanaktan olumsuz etkilendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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