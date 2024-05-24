Hacılar'da öğrenciler arası bilgi yarışması düzenlendi

Hacılar'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şaşoğlu İmam Hatip Ortaokulu tarafından ortaokullar arası bilgi yarışması düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacılar Şehit Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'ndeki yarışmaya, Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Hacılar Belediye Bilal Özdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Erdoğan, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Burada konuşan Kaymakam Dertlioğlu da yarışmanın öğrencilere toplum önünde hitabet, konuşma, kendi bildiğini ifade edebilme gibi beceriler kazandırdığını belirterek, tüm öğrencileri tebrik etti.