Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan 2 sanığa hapis cezası

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan biri 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para, diğeri 18 yıl hapis ve 90 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık C.Y. ve sanık avukatları katıldı.

Duruşma savcısı mütalaasında, 2 sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan C.Y, uyuşturucu maddeyi satanın kendisi değil diğer sanık K.U. olduğunu öne sürerek, beraatini ve tahliyesini istedi.