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        Develi Çarşı Camii'nde 2 milyon liralık tadilat ve yenileme çalışması yapıldı

        Büyükşehir Belediyesi, Develi ilçesindeki Çarşı Camii'nde 2 milyon liralık tadilat ve yenileme çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 13:27 Güncelleme: 24.05.2024 - 13:27
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        Develi Çarşı Camii'nde 2 milyon liralık tadilat ve yenileme çalışması yapıldı
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        Büyükşehir Belediyesi, Develi ilçesindeki Çarşı Camii'nde 2 milyon liralık tadilat ve yenileme çalışması yaptı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye merkezde olduğu kadar kırsal ilçe ve mahallelerinde de vatandaşların taleplerine, önerilerine kayıtsız kalmıyor.

        Bu kapsamda Develi'deki Çarşı Camii'nde vatandaşların hizmetine sunulmak üzere tadilat ve yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı Teknik Birim Müdürlüğü ekipleri tarafından, caminin tuvaleti yıkılarak elektrik, su, havalandırma, sıcak su sistemi ve 750 metrekare fayans yapıldı.

        Söz konusu çalışmalar ortalama 2 milyon liraya mal oldu.

        Öte yandan mevcut şadırvan da kapalı hale getirilerek yaz kış kullanılır duruma getirildi, minarelerde tehlike oluşturan plakalar da yenilendi.

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