Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Mansur Yavaş, seçimlerin yenileneceği Pınarbaşı'nda CHP'nin adayına destek istedi

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2 Haziran'da belediye başkanlığı seçiminin yenileneceği Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde CHP'nin adayı Deniz Yağan'a destek istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 15:46 Güncelleme: 24.05.2024 - 15:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mansur Yavaş, seçimlerin yenileneceği Pınarbaşı'nda CHP'nin adayına destek istedi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2 Haziran'da belediye başkanlığı seçiminin yenileneceği Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde CHP'nin adayı Deniz Yağan'a destek istedi.

        İlçe meydanında vatandaşlara seslenen Yavaş, Ankara'daki hizmetlerini anlattı.

        Pınarbaşı'nda yaşayanların 2 Haziran'daki seçimde gereken cevabı sandıkta vereceğini belirten Yavaş, şunları kaydetti:

        "İnşallah, Mansur Yavaş belediyeciliği anlayışı Pınarbaşı'na da gelecek. Keçiören Belediye Başkanımız burayı kardeş belediye yapacak. İnşallah bizler, başkanımızın size vaat ettiği et ve süt entegre tesisleri başta olmak üzere elimizden gelen tüm katkıyı yapacağız. Bizim derdimiz halkın parasını çöp projelere yatırmak değil, üreten, bölgesini kalkındıran bir anlayıştır ve başkanımın vaatleri de bunlara yöneliktir. İnşallah bunu hep birlikte başaracağız. Sizden 2 Haziran'da 'hak yerini bulacak' deyip, hakkı teslim etmenizi ve Ankara'ya bir müjde göndermenizi istiyorum. İnşallah bizim de elimizden geleni yapmak boynumuzun borcu olsun. Hepinizi şimdiden tebrik ediyorum."

        CHP Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Deniz Yağan da kendisine destek veren herkese teşekkür ettiğini söyledi.

        31 Mart'ta 324 oy fark ile kazandığı seçimin iptal edildiğini aktaran Yağan, şöyle konuştu:

        "Geçmişten itibaren önemli bir tarım ve hayvancılık merkezi olan ilçede bunlar bitme noktasına gelmiştir. Sanayici gelişememekte, esnaf günden güne kan kaybetmektedir. İlçemiz var olan kaynaklarını ve bulunduğu konumu iyi değerlendirememektedir. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerimizde konut, altyapı ve ulaşım problemleri vardır. İlçe terminalimiz yok. Eğitim, sağlık hizmetleri ile sosyal ve kültürel tesislerimiz yetersizdir. İlçenin kalkınması için et ve süt entegre tesisi ile yem fabrikasını hayata geçireceğiz. ilçemizin daha yaşanabilir bir yer olması için imar planını başlatacağız. Bunların dışında kalan projelerimizin tamamını da desteklerinizle gerçekleştireceğiz. 2 Haziran'da yenilenecek seçimleri yine sizlerin desteğiyle daha güçlü bir şekilde kazanacağımıza dair güvenimiz tamdır."

        Programa CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Fakirden zengine servet transferi yaşanıyor"
        "Fakirden zengine servet transferi yaşanıyor"
        Abladan kadın okul idarecisine darp!
        Abladan kadın okul idarecisine darp!
        "Ülkemize kaynak girişi hızlanıyor"
        "Ülkemize kaynak girişi hızlanıyor"
        Sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerlerini su bastı, selde can pazarı yaşandı
        Sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerlerini su bastı, selde can pazarı yaşandı
        Kripto dünyası yasta! Dogecoin'in simgesiydi...
        Kripto dünyası yasta! Dogecoin'in simgesiydi...
        Akdeniz Sahil Yolu'nda son durum
        Akdeniz Sahil Yolu'nda son durum
        3 isim yurt dışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı
        3 isim yurt dışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Babasını öldürmüştü! Babaanne: En ağır cezayı verin! Karar açıklandı!
        Babasını öldürmüştü! Babaanne: En ağır cezayı verin! Karar açıklandı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        Cannes âşıkları
        Cannes âşıkları
        Gaz sızıntısı... Ev harabeye döndü! Can kaybı var!
        Gaz sızıntısı... Ev harabeye döndü! Can kaybı var!
        'Süper' final!
        'Süper' final!
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Japonlar neden obez değil?
        Japonlar neden obez değil?
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Yaşlı adam karısını öldürdü! Uyurken kurşun yağdırdı
        Yaşlı adam karısını öldürdü! Uyurken kurşun yağdırdı
        "F.Bahçe'den özür beklentimiz yok"
        "F.Bahçe'den özür beklentimiz yok"

        Benzer Haberler

        Kayseri'de 3 ayağı kesilmiş halde bulunan kedi öldü
        Kayseri'de 3 ayağı kesilmiş halde bulunan kedi öldü
        Nuh Naci Yazgan Üniversitesinde "Önlük Giyme ve Işık Alma" töreni yapıldı
        Nuh Naci Yazgan Üniversitesinde "Önlük Giyme ve Işık Alma" töreni yapıldı
        İncesu Belediyesi araçların bakım ve onarımından 3 milyon lira tasarruf sağ...
        İncesu Belediyesi araçların bakım ve onarımından 3 milyon lira tasarruf sağ...
        Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti...
        Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti...
        Develi Çarşı Camii'nde 2 milyon liralık tadilat ve yenileme çalışması yapıl...
        Develi Çarşı Camii'nde 2 milyon liralık tadilat ve yenileme çalışması yapıl...
        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan 2 sanığa hapis cezası
        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan 2 sanığa hapis cezası