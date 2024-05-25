Kadınlar çöpe gidecek kağıtları hayallerindeki eşyalara dönüştürüyor

ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de Talas Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde usta öğretici olarak eğitim veren Şule Kılınç öncülüğünde bir araya gelen kadınlar, evlerindeki eski gazete, dergi ve çocuklarının derslerinden arta kalan kağıtları dekoratif eşyaya dönüştürüyor.

Bir akrabasının evlerine getirdiği sepetten esinlenen Kılınç, eski gazete, dergi ve A4 gibi atık kağıtları değerlendirmeye karar verdi.

Atık kağıtları 2013 yılından bugüne hediyelik eşyalara dönüştüren Kılınç, "Kağıdı Atma, Sanata Çevir" projesine farklı meslek gruplarındaki kadınları da dahil etti.

Talas ilçesindeki tarihi Köşker Konağı'nda düzenlenen atölyelerde, kadınlar, kağıttan sepet, masa, saat, puset, çanta gibi dekoratif eşyalar üretmeye başladı. Şule Kılınç, AA muhabirine, özel sektörde 10 yıl çalıştıktan sonra sanatsal alana yöneldiğini ve aldığı eğitimle Kayseri Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Bölümünden 2021 yılında mezun olduğunu söyledi. Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olarak eğitim hayatına devam ettiğini vurgulayan Kılınç, Talas Halk Eğitimi Merkezinde usta öğretici olarak görev yaptığını, kendi çabası ile öğrendiği tekniklerle atık kağıtlardan sepet örmeye başladığını belirtti.

Kılınç, kağıttan yapabileceği objeleri hayal dünyası ile birleştirmeye karar verdiğini ve sepet dışında birçok dekoratif eşya yaptığını aktardı. "Kağıdı Atma, Sanata Çevir" projesiyle yola çıktığını aktaran Kılınç, yaklaşık 3 senedir farklı meslek gruplarına eğitim verdiğini, oluşturduğu gruplarla kağıdı 3 boyutlu sanata çevirdiğini dile getirdi. - Sepet, sehpa, ayakkabı, duvar süsü yapılıyor Kılınç, atık kağıtlarla ilgili, "Hızlı bir tüketim çağında yaşıyoruz. Toplum olarak üretmekten çok tüketme odaklı yol alıyoruz. Benim amacım o atık kağıtları 3 boyutlu objelere çevirerek sürdürülebilir sanata destek olmak. Atık olarak düşündüğünüz ne kadar kağıt varsa hepsini işleyip objeye çeviriyoruz." dedi.

Hayallerin sınırı olmadığını vurgulayan Kılınç, kadınlarla sepet, bebek puseti, sehpa, çanta, ayakkabı, şemsiye, duvar süsleri gibi dekoratif eşyalar yaptıkların ifade etti. Atık kağıtları şeritler halinde keserek tel ve örgü şişi yardımıyla pipet haline dönüştürdüklerini anlatan Kılınç, doğal boya ve su bazlı boyalar ile kağıtları renklendirdikten sonra vernik ile elastik hale getirdikleri pipetlerle hayallerindeki eşyaları ördüklerini kaydetti. - Kursiyerler arasında memur emeklisi de var ev hanımı da