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        Kadınlar çöpe gidecek kağıtları hayallerindeki eşyalara dönüştürüyor

        ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de Talas Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde usta öğretici olarak eğitim veren Şule Kılınç öncülüğünde bir araya gelen kadınlar, evlerindeki eski gazete, dergi ve çocuklarının derslerinden arta kalan kağıtları dekoratif eşyaya dönüştürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 11:06 Güncelleme: 25.05.2024 - 11:06
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        Kadınlar çöpe gidecek kağıtları hayallerindeki eşyalara dönüştürüyor
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        ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de Talas Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde usta öğretici olarak eğitim veren Şule Kılınç öncülüğünde bir araya gelen kadınlar, evlerindeki eski gazete, dergi ve çocuklarının derslerinden arta kalan kağıtları dekoratif eşyaya dönüştürüyor.

        Bir akrabasının evlerine getirdiği sepetten esinlenen Kılınç, eski gazete, dergi ve A4 gibi atık kağıtları değerlendirmeye karar verdi.

        Atık kağıtları 2013 yılından bugüne hediyelik eşyalara dönüştüren Kılınç, "Kağıdı Atma, Sanata Çevir" projesine farklı meslek gruplarındaki kadınları da dahil etti.

        Talas ilçesindeki tarihi Köşker Konağı'nda düzenlenen atölyelerde, kadınlar, kağıttan sepet, masa, saat, puset, çanta gibi dekoratif eşyalar üretmeye başladı.

        Şule Kılınç, AA muhabirine, özel sektörde 10 yıl çalıştıktan sonra sanatsal alana yöneldiğini ve aldığı eğitimle Kayseri Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Bölümünden 2021 yılında mezun olduğunu söyledi.

        Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olarak eğitim hayatına devam ettiğini vurgulayan Kılınç, Talas Halk Eğitimi Merkezinde usta öğretici olarak görev yaptığını, kendi çabası ile öğrendiği tekniklerle atık kağıtlardan sepet örmeye başladığını belirtti.

        Kılınç, kağıttan yapabileceği objeleri hayal dünyası ile birleştirmeye karar verdiğini ve sepet dışında birçok dekoratif eşya yaptığını aktardı.

        "Kağıdı Atma, Sanata Çevir" projesiyle yola çıktığını aktaran Kılınç, yaklaşık 3 senedir farklı meslek gruplarına eğitim verdiğini, oluşturduğu gruplarla kağıdı 3 boyutlu sanata çevirdiğini dile getirdi.

        - Sepet, sehpa, ayakkabı, duvar süsü yapılıyor

        Kılınç, atık kağıtlarla ilgili, "Hızlı bir tüketim çağında yaşıyoruz. Toplum olarak üretmekten çok tüketme odaklı yol alıyoruz. Benim amacım o atık kağıtları 3 boyutlu objelere çevirerek sürdürülebilir sanata destek olmak. Atık olarak düşündüğünüz ne kadar kağıt varsa hepsini işleyip objeye çeviriyoruz." dedi.

        Hayallerin sınırı olmadığını vurgulayan Kılınç, kadınlarla sepet, bebek puseti, sehpa, çanta, ayakkabı, şemsiye, duvar süsleri gibi dekoratif eşyalar yaptıkların ifade etti.

        Atık kağıtları şeritler halinde keserek tel ve örgü şişi yardımıyla pipet haline dönüştürdüklerini anlatan Kılınç, doğal boya ve su bazlı boyalar ile kağıtları renklendirdikten sonra vernik ile elastik hale getirdikleri pipetlerle hayallerindeki eşyaları ördüklerini kaydetti.

        - Kursiyerler arasında memur emeklisi de var ev hanımı da

        Atölyeye katılan Aliye Baş (69), 24 yıldır emekli olduğunu, atık kağıttan yaptığı eşyaları sevdiklerine hediye ettiğini dile getirdi.

        Ev hanımı Zehra Böğrekçi (40) de atık kağıtları geri dönüşüme kazandırdığı için mutlu olduğunu, sepet yaparak başladığı işte hayallerindeki eşyaları yaptığını söyledi.

        Zeynep Düzenli (40) ise aldığı eğitim sayesinde yaptığı ürünleri hem hediye ettiğini hem de satıp aile bütçesine katkıda bulunduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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