Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Aladağlar papatyalarla doğal stüdyoya dönüştü

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Aladağlar'da açan papatyalar, fotoğraf meraklılarına doğal stüdyo ortamı sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 13:01 Güncelleme: 25.05.2024 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aladağlar papatyalarla doğal stüdyoya dönüştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Aladağlar'da açan papatyalar, fotoğraf meraklılarına doğal stüdyo ortamı sunuyor.

        Yenice Mahallesi'nde 2 bin 200 rakımlı Fadime Kadının Pınarı Yaylası, papatyaların açmasıyla doğal fotoğraf stüdyosuna dönüştü.

        Ziyaretçiler yaylada temiz ve oksijen dolu havayı solurken çektikleri fotoğraflarla da anı biriktiriyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Müteahhit katili saklandığı evde yakalandı
        Müteahhit katili saklandığı evde yakalandı
        Eşini, evde boğazı kesilmiş halde buldu! Katil en yakını çıktı!
        Eşini, evde boğazı kesilmiş halde buldu! Katil en yakını çıktı!
        Paşinyan'ı taşıyan helikopter zorunlu iniş yaptı
        Paşinyan'ı taşıyan helikopter zorunlu iniş yaptı
        Galatasaray başkanını seçiyor!
        Galatasaray başkanını seçiyor!
        Darp edilen belediye başkanının ifadesi ortaya çıktı! "Kafa atıp, elini silaha uzattı!"
        Darp edilen belediye başkanının ifadesi ortaya çıktı! "Kafa atıp, elini silaha uzattı!"
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Sağlık Vadisi Resmi Gazete'de
        Sağlık Vadisi Resmi Gazete'de
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        Akın ettiler
        Akın ettiler
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        Binlerce ev toprak altında: Can kaybı 300'ü geçti!
        Binlerce ev toprak altında: Can kaybı 300'ü geçti!
        Sabahları limonlu su içmek kilo verdirir mi?
        Sabahları limonlu su içmek kilo verdirir mi?
        Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
        Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        Kanser tedavisi gördü, beyaz saçı ve sakalı siyah uzadı
        Kanser tedavisi gördü, beyaz saçı ve sakalı siyah uzadı
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudu!
        Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudu!
        Kartta harcama artış hızı % 15'e düştü
        Kartta harcama artış hızı % 15'e düştü
        "Bu duygu bambaşka"
        "Bu duygu bambaşka"

        Benzer Haberler

        Kadınlar çöpe gidecek kağıtları hayallerindeki eşyalara dönüştürüyor
        Kadınlar çöpe gidecek kağıtları hayallerindeki eşyalara dönüştürüyor
        Kayseri'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
        Kayseri'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
        Kardeşinin kimliğiyle gizlenen hükümlü, parmak izinden yakalandı
        Kardeşinin kimliğiyle gizlenen hükümlü, parmak izinden yakalandı
        Kayseri'de çarpıştıktan sonra takla atan 2 araçtaki 3 kişi yaralandı
        Kayseri'de çarpıştıktan sonra takla atan 2 araçtaki 3 kişi yaralandı
        Mansur Yavaş: Hesap vermeyen belediye başkanı olmaz
        Mansur Yavaş: Hesap vermeyen belediye başkanı olmaz
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti