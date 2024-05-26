Hacılar'da LGS'de 480 ve üzeri puan alan öğrencilere altın hediye edilecek

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) 480 ve üzeri puan alan öğrencilere altın hediye edeceklerini belirtti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl ikincisi düzenlenen Hürmetçi Şenliğine Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ın yanı sıra, Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, okul müdürleri, öğretmenler ve 8. sınıf öğrencileri katıldı.

Etkinlikte LGS'de 480 ve üzeri puan alan öğrencilere altın hediye edeceğini duyuran Başkan Özdoğan, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin gireceği sınavda bir moral ve motivasyon olması açısından sınav stresinden biraz olsun uzaklaşmaları için böyle bir etkinlik düzenledik. Burada gönlünüzce eğlenin. Bizim misafirimizsiniz ve doğanın, tabiatın keyfini çıkarın. Biz her zaman eğitim camiamıza destek olmaya devam ediyoruz. Gireceğiniz sınavda da inşallah Rabbim emeklerinizin karşılığını verir. Vatana ve millete hayırlı birer insan olarak yetişmeniz adına, güzel liselerde okumanızı Rabbim nasip etsin. Bizler de başarıyı ödüllendirmek istiyoruz. Bu manada LGS’de 480 ve üzeri puan alan öğrencilerimize birer küçük altın hediye edeceğiz. Sınavda tüm 8. sınıf öğrencilerimize başarılar diliyorum."