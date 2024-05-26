Pınarbaşı'nda 900 ton asfalt kullanıldı

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere 40 milyon lira maliyetle araç filosuna eklenen araçların, Pınarbaşı devlet yolu bağlantısı Bahçecik karşısı Karahacılı hattında çalışma yaptığı belirtildi.

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