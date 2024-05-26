Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Pınarbaşı'nda 900 ton asfalt kullanıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesince Pınarbaşı'nda yol yapım çalışmalarında 900 ton asfalt kullanıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 11:09 Güncelleme: 26.05.2024 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pınarbaşı'nda 900 ton asfalt kullanıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesince Pınarbaşı'nda yol yapım çalışmalarında 900 ton asfalt kullanıldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere 40 milyon lira maliyetle araç filosuna eklenen araçların, Pınarbaşı devlet yolu bağlantısı Bahçecik karşısı Karahacılı hattında çalışma yaptığı belirtildi.

        İlçede yapılan yol çalışmalarında 900 ton bitümlü sıcak karışım malzemesi kullanıldığı kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Doktoru gasp edip başından vurdular!
        Doktoru gasp edip başından vurdular!
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Fenerbahçe mucize peşinde!
        Fenerbahçe mucize peşinde!
        Yurdun büyük bölümü sağanak yağışlı!
        Yurdun büyük bölümü sağanak yağışlı!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        İş yerine ses bombalı saldırı
        İş yerine ses bombalı saldırı
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Geçmişinin peşine düştü
        Geçmişinin peşine düştü
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        Tarlalarından dönen karı kocaya tüfekli saldırı
        Tarlalarından dönen karı kocaya tüfekli saldırı
        Türkan Şoray itirafı
        Türkan Şoray itirafı
        Şanlıurfa'da sel! Her şey yarım saatte oldu
        Şanlıurfa'da sel! Her şey yarım saatte oldu
        Çalıştığı yeri soydu!
        Çalıştığı yeri soydu!
        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
        İsrailliler sokakları doldurdu
        İsrailliler sokakları doldurdu
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        İsrailli askerden isyan tehdidi
        İsrailli askerden isyan tehdidi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı

        Benzer Haberler

        Hacılar'da LGS'de 480 ve üzeri puan alan öğrencilere altın hediye edilecek
        Hacılar'da LGS'de 480 ve üzeri puan alan öğrencilere altın hediye edilecek
        Kayseri'de sağlık çalışanları "sessiz yürüyüş" ile İsrail'i protesto etti
        Kayseri'de sağlık çalışanları "sessiz yürüyüş" ile İsrail'i protesto etti
        Başkan Büyükkılıç, Yüksek Hızlı Tren projesi şantiyesinde incelemede bulund...
        Başkan Büyükkılıç, Yüksek Hızlı Tren projesi şantiyesinde incelemede bulund...
        KOCAFEST'te dereceye girenler ödüllerini aldı
        KOCAFEST'te dereceye girenler ödüllerini aldı
        5'inci kattan düşen mimar Hümeyra, yaşamını yitirdi (2)
        5'inci kattan düşen mimar Hümeyra, yaşamını yitirdi (2)
        Sağlık çalışlarının yağlı boya tabloları sergide beğeniye sunuldu
        Sağlık çalışlarının yağlı boya tabloları sergide beğeniye sunuldu