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        Kayseri'de 3 bin 500 metrekare alana sahip kayadan oyma müzenin inşası tamamlandı

        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Türkiye'nin en önemli kazı alanlarından, tarihi 6 bin yıl öncesine dayanan Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde çıkarılan çivi yazılı kil tabletler ve diğer eserlerin sergileneceği kayadan oyma müzenin inşası tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 11:14 Güncelleme: 26.05.2024 - 11:14
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        Kayseri'de 3 bin 500 metrekare alana sahip kayadan oyma müzenin inşası tamamlandı
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        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Türkiye'nin en önemli kazı alanlarından, tarihi 6 bin yıl öncesine dayanan Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde çıkarılan çivi yazılı kil tabletler ve diğer eserlerin sergileneceği kayadan oyma müzenin inşası tamamlandı.

        Höyükte 1948 yılından bu yana sürdürülen kazı çalışmalarında bulunan 23 bin 500 kil tabletlerin sergilenmesi amacıyla 3 bin 500 metrekare alana sahip kayadan oyma müze yapıldı.

        Büyükşehir Belediyesince Kayseri-Sivas kara yolu yanı Bağpınar Mahallesi'nde kayalar oyularak yapılan müze, teşhir işlemlerinin ardından hizmete girecek. Ayrıca kazı alanında geçmiş dönemleri yansıtmak amacıyla ahşap ve kerpiç yapılar da bulunuyor.

        Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'yi müze ve kütüphanelerle donatan bir yönetim anlayışı sergilemeye çalıştıklarını söyledi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği halinde 8 alanda kazı faaliyeti yürüttüklerini belirten Büyükkılıç, "Bu kazılardan çıkan eserleri de müzelerde sergileyebilmek için çeşitli yatırımlar yaptık." dedi.

        Büyükkılıç, bu kazılardan en önemlilerinden birinin de Anadolu'nun 6 bin yıllık hafızasının yer aldığı Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde yürütüldüğünü belirtti.

        Kazı sonucunda elde edilen eserlerin kayadan oyma müzede sergilenecek olmasının önemine değinen Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Kayseri'deki kültür faaliyetlerine verdiğimiz destek kapsamında Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde çıkan tabletlerin ve diğer eserlerin sergilenebilmesi için kazı alanı yanında bir sokak inşa ettik. Buranın da son rötuşleri kaldı. Bunun yanında da 3 bin 500 metrekareye yakın oyma müze inşa ettik. Türkiye'nin en büyük oyma müzelerinden biri diyebileceğimiz müzenin inşa işini tamamladık. İçinin donanımlarını tamamladıktan sonra Kültepe kazılarından çıkarılan tablet ve diğer eserleri sergilemeye başlayacağız."

        Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 6 bin metrekare alana sahip Kayseri Kent Müzesi yaptıklarını, binayı Kültür ve Turizm Bakanlığına teslim ettiklerini de sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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