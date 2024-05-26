Kayseri Üniversitesi öğrencileri yemek yarışmasından 11 madalyayla döndü

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Uluslararası Gastro Bodrum 24 Yarışması'nda Kayseri'yi temsil eden Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri 1 altın, 9 gümüş ve 1 bronz madalya aldı.

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