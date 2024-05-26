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        Kayseri Üniversitesi öğrencileri yemek yarışmasından 11 madalyayla döndü

        Kayseri Üniversitesi Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri, Bodrum'da düzenlenen yemek yarışmasında 11 madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 16:57 Güncelleme: 26.05.2024 - 16:57
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        Kayseri Üniversitesi öğrencileri yemek yarışmasından 11 madalyayla döndü
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        Kayseri Üniversitesi Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri, Bodrum'da düzenlenen yemek yarışmasında 11 madalya kazandı.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Uluslararası Gastro Bodrum 24 Yarışması'nda Kayseri'yi temsil eden Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri 1 altın, 9 gümüş ve 1 bronz madalya aldı.

        Yarışmaya, öğretim görevlileri Sinan Kılıçkaya, Tarık Ertürk ve Osman Güner eşliğinde toplam 13 öğrenci katıldı.

        Üniversitelerarası Türk Mutfağı Ana Yemek dalında Hamit Emin Yıldız, birinci olurken Kayseri Mutfağı, Gacer ekmeğiyle de gümüş madalya kazandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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