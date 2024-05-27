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        AK Parti Kayseri İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesi açıklaması

        AK Parti Kayseri İl Başkanlığınca 27 Mayıs 1960 darbesinin 64. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 11:14 Güncelleme: 27.05.2024 - 11:14
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        AK Parti Kayseri İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesi açıklaması
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        AK Parti Kayseri İl Başkanlığınca 27 Mayıs 1960 darbesinin 64. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

        AK Parti Kayseri İl İnsan Hakları Birim Başkanı Fatih Çay, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın açıklamasında, Türk demokrasisine ilk hançerin saplandığı toplum mühendisliğinin temellerinin, Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen 27 Mayıs 1960 askeri darbesi ile atıldığını belirtti.

        Çay, 27 Mayıs darbesinin milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak vicdanlara, hukuka, tarihe ve insanlığa silinmez bir leke bıraktığını ifade ederek, rekor oyla iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının kısa süre içerisinde gerçekleştirdikleri projelerle Türkiye'ye çağ atlattığını dile getirdi.

        Benzer bir senaryonun 15 Temmuz'da da sahnelenmeye çalıştığına dikkati çeken Çay, şunları kaydetti:

        "Milletimiz vakur duruşuyla, millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını 15 Temmuz'da son kez bozmuş, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 15 Temmuz'da demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir. Bu vesileyle darbe dönemlerinin kapandığını ve darbelere karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtiyor, demokrasi ve özgürlüklerin daim olması adına canlarını feda eden Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Demokrasimize ve irademize düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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