Kayseri'den kısa kısa
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK, diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Japonya yöresel kıyafetlerinin tasarlanması ve dikimi için kurs açtı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK, diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Japonya yöresel kıyafetlerinin tasarlanması ve dikimi için kurs açtı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYMEK, Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümündeki etkinliklere destek verdi.
Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri için Japonya yöresel kıyafetlerinin tasarlanması ve dikimi için kurs açıldı.
- Talas'ta 13 taşınmaz satılacak
Talas Belediyesi tarafından Reşadiye ve Başakpınar mahallelerindeki 13 taşınmaz satışa çıkarılacak.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenecek ihale ile Reşadiye ile Başakpınar mahallelerindeki 10 konut, 2 villa ve 1 ticari arsa satışa sunulacak.
Kapalı teklif usulü ihaleler, 29 Mayıs Çarşamba saat 15.00’te gerçekleştirilecek.
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