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        Kayseri'den kısa kısa

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK, diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Japonya yöresel kıyafetlerinin tasarlanması ve dikimi için kurs açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 13:01 Güncelleme: 27.05.2024 - 13:01
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        Kayseri'den kısa kısa
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK, diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Japonya yöresel kıyafetlerinin tasarlanması ve dikimi için kurs açtı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYMEK, Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümündeki etkinliklere destek verdi.

        Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri için Japonya yöresel kıyafetlerinin tasarlanması ve dikimi için kurs açıldı.

        - Talas'ta 13 taşınmaz satılacak

        Talas Belediyesi tarafından Reşadiye ve Başakpınar mahallelerindeki 13 taşınmaz satışa çıkarılacak.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenecek ihale ile Reşadiye ile Başakpınar mahallelerindeki 10 konut, 2 villa ve 1 ticari arsa satışa sunulacak.

        Kapalı teklif usulü ihaleler, 29 Mayıs Çarşamba saat 15.00’te gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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