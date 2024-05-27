Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK, diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Japonya yöresel kıyafetlerinin tasarlanması ve dikimi için kurs açtı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYMEK, Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümündeki etkinliklere destek verdi.

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri için Japonya yöresel kıyafetlerinin tasarlanması ve dikimi için kurs açıldı.