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        AK Partili yöneticiler ve belediye başkanları istişare toplantısında buluştu

        Kayseri'de AK Partili yöneticiler ve belediye başkanları istişare toplantısında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 13:18 Güncelleme: 27.05.2024 - 13:18
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        AK Partili yöneticiler ve belediye başkanları istişare toplantısında buluştu
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        Kayseri'de AK Partili yöneticiler ve belediye başkanları istişare toplantısında bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Bayar Özsoy ile bazı belediye başkanları, kentteki projelerle ilgili istişare ve değerlendirme toplantısında buluştu.

        Başkanlık makamında gerçekleşen toplantıda, kent merkezi ve ilçelerde yapılan, yapımı devam eden ve programa alınan yatırım ve hizmetler ele alındı.

        Başkan Büyükkılıç, uyum kültürü ve ortak akıl ile Kayserililere hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek, "Her zaman olduğu gibi birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde hizmetin bir an evvel bizi seven, bize güvenen hemşehrilerimize ulaşması konusunda gayret gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

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