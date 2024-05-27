AK Partili yöneticiler ve belediye başkanları istişare toplantısında buluştu

Kayseri'de AK Partili yöneticiler ve belediye başkanları istişare toplantısında bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Bayar Özsoy ile bazı belediye başkanları, kentteki projelerle ilgili istişare ve değerlendirme toplantısında buluştu.

Başkanlık makamında gerçekleşen toplantıda, kent merkezi ve ilçelerde yapılan, yapımı devam eden ve programa alınan yatırım ve hizmetler ele alındı.