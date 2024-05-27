İncesu Belediyesi ev sahipliğinde Ulusal Kamp Karavan Derneği, Kayseri Karavancılar Derneği ve Yetimler Gülsün Derneğinin düzenlediği İncesu Kamp Karavan Festivali yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İncesu Marina kıyısında gerçekleştirilen ve 2 gün süren festival, Kayseri ve çevre illerde gelen karavancıları ve kampçıları ağırladı, konuklar 63 karavan ve 55 kamp çadırı kurdu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in de ziyaret ettiği festivalde marina kıyısında sabah yogası, vantrolog gösterisinin yanı sıra birçok etkinlik yapıldı.