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        Kayseri'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 zanlı tutuklandı

        Kayseri'de son bir haftada polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 40 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 16:57 Güncelleme: 27.05.2024 - 16:57
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        Kayseri'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 zanlı tutuklandı
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        Kayseri'de son bir haftada polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 40 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada düzenlediği 24 operasyonda 40 zanlıyı yakaladı.

        Operasyonlarda, 310,77 gram uyuşturucu madde, 2 tabanca, 5 tüfek ve uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 4 bin 950 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 33'ü hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

        Öte yandan, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ soruşturmaları kapsamında yakalanan 6 zanlı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheli hakkında da yasal işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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