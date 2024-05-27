Kayseri'de 35 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Yahyalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık " suçundan 35 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari B.D'nin (35) yakalanması için çalışma başlattı.

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