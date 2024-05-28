Koramaz Vadisi'nde salyangozlar görülmeye başlandı

Nemli yerleri seven büyüklü küçüklü çok sayıda salyangoz yapraklarda, yol kenarlarında ve taşlarda gezerken görüntülendi.

Kavak ve ceviz ağaçlarıyla da çevrili vadinin omurgasız canlıları kabuklarından başlarını çıkmaya başladı.

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