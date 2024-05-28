Sarıoğlan'da belediye sağanağa karşı önlem aldı

Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, vatandaşların güvenliğini sağlamak için gereken tüm önlemleri aldıklarını, çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Ekipler, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla mahallelerden Karpınar'da koruge boru döşeme, Palas'ta sel yatağı temizliği, Karaözü'nde de çeşme suları tamiratını gerçekleştirdi.

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