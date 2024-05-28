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        Sarıoğlan'da belediye sağanağa karşı önlem aldı

        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde belediye ekipleri olası sağanağa karşı tedbir aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 11:23 Güncelleme: 28.05.2024 - 11:26
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        Sarıoğlan'da belediye sağanağa karşı önlem aldı
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        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde belediye ekipleri olası sağanağa karşı tedbir aldı.

        Ekipler, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla mahallelerden Karpınar'da koruge boru döşeme, Palas'ta sel yatağı temizliği, Karaözü'nde de çeşme suları tamiratını gerçekleştirdi.

        Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, vatandaşların güvenliğini sağlamak için gereken tüm önlemleri aldıklarını, çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

        Galeri
        Galeri

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