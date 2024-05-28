Büyükşehir Belediyesinin enerji tasarrufu hamleleri sürüyor

Yetkili personel tarafından kullanıcılara ekonomik ve sağlıklı kullanım bilgileri verilirken, personelin tasarruflu klima kullanımı hakkında bilinçlenmesi sağlandı.

Yapılan bakım onarımlar sayesinde cihaz kullanım ömürlerinin arttırılmasının yanı sıra sağlıklı klima kullanımı da sağlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı Teknik Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, KASKİ, Ulaşım AŞ dahil Büyükşehir Belediyesine ait şirket ve birimlerin 2024 yılı planlanan klima bakım periyodunda 388 farklı noktada 1000'den fazla farklı model ve kapasitede cihaza bakım yapılarak enerji tasarrufu hedeflendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, enerji tasarrufu kapsamında, 2024 yılı planlanan klima bakım periyodunda belediyenin şirket ve birimlerinde faaliyet gösteren 388 farklı noktada 1000'den fazla cihaza bakım yaptı.

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