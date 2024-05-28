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        Melikgazi Belediyesinden kentsel dönüşüm ihalesi

        Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yapılacak 1 blok 40 daire ve 2 dükkanın kat karşılığı inşaatı için ihale düzenleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 16:01 Güncelleme: 28.05.2024 - 16:01
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        Melikgazi Belediyesinden kentsel dönüşüm ihalesi
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        Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yapılacak 1 blok 40 daire ve 2 dükkanın kat karşılığı inşaatı için ihale düzenleyecek.

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla vatandaşların daha konforlu yaşam sürmelerini sağladıklarını belirtti.

        Risk taşıyan, yaşam alanı olmayan ve ilçenin çehresini kötü gösteren yapıları sağlam, kaliteli, modern ve konforlu yapılar haline getirdiklerini vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Kazım Karabekir, Anbar, Battalgazi, Yıldırım Beyazıt ve eski adıyla Çorakçılar, şimdiki adıyla Aydınlıkevler mahallelerimizde kentsel dönüşümle yepyeni bir ilçe imajı oluşturuyoruz. Hemşehrilerimizin her anlamda daha iyi bir yaşam sürmeleri için bütün detayları düşünerek projelerimizi hayata geçiriyoruz. Yaşanan deprem felaketinin ardından kentsel dönüşümün önemi bir kez daha gün yüzüne çıktı. Yeni yapıların insan odaklı olması gerekli. Vatandaşlarımızın memnuniyeti ve geleceği için biz de var gücümüzle çaba gösteriyoruz. Büyük önem verdiğimiz projelerimizden biri olan Yıldırım Beyazıt 2. etap kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 26 Haziran Çarşamba günü saat 15.00'te 1 blok 40 daire, 2 dükkan için ihale düzenleyeceğiz. İhaleye tüm müteahhit firmalarımızı bekliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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