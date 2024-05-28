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        Türkiye Okullar Arası Güreş Şampiyonası Kayseri'de başladı

        Türkiye Okullar Arası Güreş Şampiyonası Kayseri'de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 16:20 Güncelleme: 28.05.2024 - 16:20
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        Türkiye Okullar Arası Güreş Şampiyonası Kayseri'de başladı
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        Türkiye Okullar Arası Güreş Şampiyonası Kayseri'de başladı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yan sahada düzenlenen organizasyonda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından açılış seremonisi yapıldı.

        Şampiyonada 44 ilden 2 bin 480 sporcu mücadele edecek.

        Aşırtmalı aba, kapışmalı aba ve karakucak branşlarında düzenlenen şampiyona, 31 Mayıs Cuma günü sona erecek.

        Organizasyonun açılış seremonisine Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Asbaşkanı Mehmet Emin Bay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcuların yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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