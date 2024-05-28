Türkiye Okullar Arası Güreş Şampiyonası Kayseri'de başladı.

Organizasyonun açılış seremonisine Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Asbaşkanı Mehmet Emin Bay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcuların yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Şampiyonada 44 ilden 2 bin 480 sporcu mücadele edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yan sahada düzenlenen organizasyonda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından açılış seremonisi yapıldı.

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