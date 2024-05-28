Kayseri'de uyuşturucu ticareti sanığına 14 yıl hapis cezası

Mahkeme heyeti, sanık Y.A'ya "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 14 yıl 22 gün hapis ve 56 bin lira para cezası verdi.

Sanık savunmasında, uyuşturucu satmadığını, kullanıcı olduğunu öne sürerek, beraatini talep etti.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Y.A. ile yakınları ve avukatı katıldı.

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