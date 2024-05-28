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        Kayseri'de uyuşturucu ticareti sanığına 14 yıl hapis cezası

        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanık, 14 yıl 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 16:41 Güncelleme: 28.05.2024 - 16:41
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        Kayseri'de uyuşturucu ticareti sanığına 14 yıl hapis cezası
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        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanık, 14 yıl 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Y.A. ile yakınları ve avukatı katıldı.

        Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık savunmasında, uyuşturucu satmadığını, kullanıcı olduğunu öne sürerek, beraatini talep etti.

        Sanık avukatının esasa ilişkin savunmasının ardından mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

        Mahkeme heyeti, sanık Y.A'ya "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 14 yıl 22 gün hapis ve 56 bin lira para cezası verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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