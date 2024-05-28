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        Eski Kayseri OSB Başkanı ile 6 yöneticinin yargılanmasına devam edildi

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) eski yönetim kurulu başkanı Tahir Nursaçan ile 6 yöneticinin yargılanmalarına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 17:11 Güncelleme: 28.05.2024 - 17:11
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        Eski Kayseri OSB Başkanı ile 6 yöneticinin yargılanmasına devam edildi
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        Kayseri Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) eski yönetim kurulu başkanı Tahir Nursaçan ile 6 yöneticinin yargılanmalarına devam edildi.

        3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar katılmadı, tarafların avukatları salonda hazır bulundu.

        Duruşmada tanık olarak dinlenen G.B, Ö.A. ile G.Ç, Kayseri OSB'de çeşitli tarihlerde çalıştıklarını belirterek, bu sürede yönetim tarafından kendilerine cep telefonu verildiğini ve telefonları hiç kullanmadıklarını anlattı.

        Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca Nursaçan ve 6 eski OSB yöneticisi hakkında "zimmet" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, hakkındaki soruşturma nedeniyle Tahir Nursaçan'ı 15 Ekim 2021'de 3 ay görevinden uzaklaştırmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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