Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Kulakoğlu, KTO'nun meclis toplantısına katıldı

Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, Kayseri Ticaret Odası (KTO) mayıs ayı olağan meclis toplantısına katıldı.

Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kültepe Kaniş-Karum'un 4 bin yıl öncesine ait arkeolojik bulgu ve belgelerin gün yüzüne çıkarılmasıyla Kayseri'nin ticaret merkezi olarak bilindiğini söyledi.

Kültepe'de 20 binden fazla çivi yazılı tablet bulunduğunu anımsatan Gülsoy, "Bu tabletlerde de ilk kurumsal yapı, ortaklık kültürü, aile anayasası, satış sonrası hizmetler ve halkla ilişkilerin burada kurulduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Gülsoy, dünya ve Türkiye'deki ekonomik gelişmeler, kamu tasarruf paketi, e-ticaret, oda faaliyetleri ile açılan ve kapanan şirketler hakkında da katılımcılara bilgiler verdi.

Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu da o dönemde gerçekleşen ticaret hakkında bilgiler aktardı.

KTO'nun o dönem görevini yerine getiren "Bitkarim"in çalışmalarından bahseden Kulakoğlu, şunları kaydetti:

"Burada oluşan organizasyon kısa vadede bir şey değil. Daha önceden alt yapısı hazırlanmış girişimcilik var. Anadolu insanının o zaman neye ihtiyaç duyduğunu araştırıp bulmuşlar. Kesinlikle bir pazar araştırması var. O zamanki ticaretin temeli madencilik, kumaş ya da tekstil üzere. Burada kurulan ofis, bütün yasal yükümlülükleri, saray ile tüccarın ilişkilerini sağlıyor ve tüccarlardan topladığı vergileri saraya ödüyor. Çünkü saray burada tüccara ticaret yapmanın yolunu açmış ve korunmasını sağlamış. Zaten Anadolu'nun en huzurlu çağı o zaman. Yaklaşık milattan önce ikinci bin yılın başından başlayıp, 1700'lere kadar giden dönem Anadolu'nun ekonomik olarak en üste çıktığı dönemdir. Bu işin organizasyonunu da Bitkarim yapıyor."