Sarıoğlan'da 4-6 yaş grubu öğrenciler Kur'an kursu eğitimini tamamladı

Kaymakam Uçar ve protokol üyeleri, öğrencilere hediye ve belge takdim etti.

Törende konuşan Müftü Muhammed Cihat Akan, eğitimin ve manevi değerlerin önemini vurgulayarak, Kur'an kurslarının bu değerleri çocuklara kazandırmada önemli rol üstlendiğini söyledi

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.