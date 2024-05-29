Kayseri'de öğrenciler İstanbul'un fethinin yıl dönümünde karadan temsili gemi yürüttü

Buradaki programda, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dua eden öğrenciler, şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Öğrenciler, İstanbul'un fethinin yıl dönümü etkinlikleri için yaptırılan ve tekerlekli platforma yerleştirilen yaklaşık 6 metre uzunluğundaki gemiyi halatlarla çekerek Kartal Şehitliği'ne getirdi.

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